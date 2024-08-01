İhmal Yine Can Aldı! Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde 30 Temmuz Salı günü 04.10 sıralarında bir elektrik faciası daha yaşandı.

İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Nihat Güney (40) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı tespit edilen şahsın cenazesi olay yeri ile adli tıp kurumundaki incelemenin ardında ailesine teslim edilerek, Gündüzbey Mahallesi'nde defnedildi.

AYDINLATMA DİREĞİNDE KAÇAK İDDİASI

Kardeşinin ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini belirten Hikmet Güney, olayda ihmal olabileceğini kaydederek konunun araştırılmasını istedi.

Olay yerinde kardeşi ile birlikte birden fazla kişinin bulunduğunu ileri süren Hikmet Güney, kardeşinin, aydınlatma direğinde meydana gelen kaçak sonucu da hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederek, kardeşinin ölümüne dair ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Kaynak: İHA