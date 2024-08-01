Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, Küçük Vera'yı Hedef Aldı: Mektuba Bile Tahammülleri Yok

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın kızı Vera'yı hedef aldı. Karahasanoğlu, mektubunda babasına, "Canım babacım" diyerek seslenen Vera'ya, "Canım babacım yok Vera!" diye yanıt verdi.

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Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, Küçük Vera'yı Hedef Aldı: Mektuba Bile Tahammülleri Yok

Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın kızı Vera, doğum gününde babasına bir mektup göndermişti.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Canım babacım yok, Vera! Anne de yok, baba da yok!” başlıklı yazısında, Vera’nın babasına gönderdiği mektubu hedef aldı. Karahasanoğlu, Kahraman ve eşini suçlayarak “Beş yaşındaki küçücük kızın üzerinden algı oluşturuyorlar” dedi.

Karahasanoğlu, “Onlar ‘canım babacım’ diye başlayan bir mektubu yayınlayarak, gezi isyanında 14 kişinin ölümüne sebebiyet veren kişilerden birisi olan ‘baba’yı cezaevinden çıkarmak için tiyatro senaryoları yazıyorlarsa; ben de mecburen ‘canım babacım’ın karşılığının olmadığını onlara hatırlatmak zorunda kalıyorum” diyen Karahasanoğlu, “Küçük Vera’ya hatırlatıyor gibi yapıyorum. Ama mesajımı, Vera’nın, ismini ve kendisini istismar eden anne-baba alsın” diye ekledi.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

“Gençleri zehirleyin, aile kavramını yok etmek için onların beyinlerini iğfal edin. Sonra cezaevine düştüğünüz zaman çıkmak için, beş yaşındaki çocuklara ‘canım babacım’ diye başlayan mektuplar yazdırın. Hani aile yoktu! Anne-baba kavramı yoktu! Nereden çıktı bu canım babacım.”

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Gezi davası Tayfun Kahraman
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