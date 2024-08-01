Bomboş Trafikte 'Yol Verme' Kavgasına Tutuştular

Bursa'da gece saatlerinde iki sürücü arasında 'yol verme' kavgası yaşandı. O esnada yolun boş olmadı dikkat çekti.

Bomboş Trafikte 'Yol Verme' Kavgasına Tutuştular

Bursa’da iki sürücü gece saatlerinde trafiği seyrek olduğu ana yolda ’yol verme’ meselesi yüzünden kavga etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü gece saatlerinde boş olan ana yolda ’yol verme’ meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre trafikte tartışan sürücüler daha sonra durarak kavgaya tutuştu. Birbirlerine saldıran sürücüleri vatandaşlar ayırdı.

Kaynak: İHA

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