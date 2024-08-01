21 İlde 'FETÖ' Operasyonu: Emniyet ve Ordudan 55 Gözaltı

FETÖ'ye yönelik 21 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı. Şahısların, örgütün "askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması" içerisinde yer aldıkları bildirildi.

21 İlde 'FETÖ' Operasyonu: Emniyet ve Ordudan 55 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-24" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

HAKLARINDA HAPİS CEZASI VE ARAMA KAYDI VAR

Son 4 gündür devam eden operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Kaynak: AA

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