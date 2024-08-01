Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Baba ve Oğlunu Hayattan Kopardı

Yalova'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Sürücünün çarptığı baba ve oğul yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Baba ve Oğlunu Hayattan Kopardı

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuş çiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Y. (36) ile oğlu Vahit Y'ye (4) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Cenazeler, olay yerindeki yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ehliyetsiz ve yaşı küçük olduğu öğrenilen sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Yalova
Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı: Camlar Kırıldı, Müşteriler Darp Edildi! Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı
Sultangazi'de Kuaföre Silahlı Saldırı! Patlayıcı Madde Atıp Kaçtılar Sultangazi'de Kuaföre Silahlı Saldırı! Patlayıcı Madde Atıp Kaçtılar
Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor
Orkide Beslerken Saksı Dibine Bu Baharattan Ekleyin! Orkideyi Coşturan Tüyo Orkide Beslerken Saksı Dibine Bu Baharattan Ekleyin! Orkideyi Coşturan Tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
AKP'li Tuğrul Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Ettiğini Duyurdu AKP'li Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Etti
Haniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi
Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı: Camlar Kırıldı, Müşteriler Darp Edildi! Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı
Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor