İstanbul Barosu'ndan Can Atalay Çağrısı

İstanbul Barosu, AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan 'Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi yok hükmünde' kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'AYM'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır' denildi.

İstanbul Barosu'ndan Can Atalay Çağrısı

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan “Atalay’ın milletvekilliği yok hükmünde” kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır' diyen İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, "Karar sadece Anayasa'ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, açıklamasında şunları belirtti:

"Anayasa Mahkemesi Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile Yargıtay Dairesinin uymama kararı veremeyeceğini belirterek, Hatay Milletvekili meslektaşımız Av. Şerafettin Can Atalay’ın kesin bir mahkumiyet kararı olmadığı halde milletvekilliğinin düşürülmesinin geçersizliğini tespit etti.

Ülkemizdeki sorun hukuk devletinden uzaklaşılmasıdır.

Karar sadece Anayasa'ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır.

'AYM KARARI UYGULANMALI'

Anayasa madde 153’e göre, “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

AYM'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır!"

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