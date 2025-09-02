Yapımı 1 Yıl Sürdü Ama... 40 Milyonluk Teknenin Ömrü 15 Dakika Sürdü

Yapımı 1 yıl süren 40 milyon lira değerindeki tekne, denize indirilmesinden 15 dakika sonra battı. Teknede bulunan herkes yara almadan kurtarıldı.

Zonguldak’ta denize indirilen lüks tekne 15 dakika içinde battı. Karadeniz Ereğli'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yat, denize açıldıktan kısa süre sonra su alarak battı; ölen ya da yaralanan olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan yat, bugün denize indirildi. İddiaya göre yat, denize açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, yat içerisindeki 4 mürettebatı kurtararak karaya çıkardı.

Kaynak: İHA

