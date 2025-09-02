Aydın'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevler, 10 dönümlük alanı küle çevirdi.

Aydın'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi’nde, zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevrede yoğun duman oluşmasına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere kısa sürede müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 10 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

