33 Tersanecilik Şirketine Soruşturma

Rekabet Kurulu, 33 şirket, 2 şirket birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
33 Tersanecilik Şirketine Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurumu’nun tersanecilik sektörüne ilişkin ön araştırması nihayete erdi. Rekabetin korunmasını ihlal eden 33 şirket, 2 şirket birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor. Türkiye'de stratejik öneme sahip sektörlerden biri olan tersanecilik alanında yürütülen bu soruşturma, sektördeki iş gücü piyasasının işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından önem taşımaktadır."

Muğla Menteşe’de Trafik Kazası: 3 Kişi YaralandıMuğla Menteşe’de Trafik Kazası: 3 Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Soruşturma Rekabet Kurulu
Son Güncelleme:
Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor
Galatasaray Resmen Açıkladı! Muslera Detayı Gündeme Bomba Gibi Düştü: ‘Uğurcan Çakır Bana Yazdı’ 'Uğurcan Çakır Bana Mesaj Attı'
10 Yıl Aradan Sonra İlk Sefer! THY O Rotaya Yeniden Kanat Açtı THY'den O Rotaya 10 Yıl Aradan Sonra İlk Sefer
Özel Canlı Yayında Konuşuyor: 'KARARI TANIMIYORUZ' 'KARARI TANIMIYORUZ, GÜRSEL TEKİN'İ BİZ İHRAÇ ETTİK'
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Bahçeli'den Özel'e Yine Sert Sözler: 'CHP Havlu Attı, Sonu Karanlık' 'CHP Havlu Attı, Sonu Karanlık'