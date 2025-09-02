33 Tersanecilik Şirketine Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurumu’nun tersanecilik sektörüne ilişkin ön araştırması nihayete erdi. Rekabetin korunmasını ihlal eden 33 şirket, 2 şirket birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor. Türkiye'de stratejik öneme sahip sektörlerden biri olan tersanecilik alanında yürütülen bu soruşturma, sektördeki iş gücü piyasasının işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından önem taşımaktadır."

Kaynak: AA