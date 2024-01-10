Yapı Merkezi işçileri, haklarını için direnişi sürdürüyor

Geçtiğimiz aylarda grevleri ile gündeme gelen Yapı Merkezi işçilerinin bir bölümü halen ücretleri yatırılmadığı için direnişe geçti.

Yapı Merkezi işçileri, haklarını için direnişi sürdürüyor

Dünyanın en zengin inşaat firmaları içerisinde yer alan Yapı Merkezi’nin Doğu Afrika’da inşa ettiği Tanzanya Darüsselam-Morogoro Demiryolu Projesi’nde çalışan Türk işçiler, maaşlarını alamadıkları için geçtiğimiz aylarda mücadele etmiş ve haklarını almışlardı.

Yapı Merkezi firmasının grevinin başlamasından önce işten çıkardığı işçilerin de içeride alacakları kalmış; bu işçiler, alamadıkları maaş, tazminat ve yan hakları için firmanın Türkiye’deki merkezi önünde direnmeye başlamış ve onlar da haklarını alabilmişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndaki habere göre, Yapı Merkezi patronları, aynı projede çalışmış olan çok sayıda işçiye halen ücretlerini vermedi.

Geçen hafta bu nedenle İstanbul'a gelen işçiler geçtiğimiz hafta salı günü direnişe başlamış, Kapıda polislerin de beklediği Yapı Merkezi binası önüne çıkan Yapı Merkezi yöneticisi, geçen hafta Cuma günü için tüm alacakları bekleyen işçilerin ücretlerinin ödeneceği ve tüm hesapların kapanacağı sözü vermişti.

Bu sözle birlikte kapıdaki direnişe devam etmemelerini ‘rica etmişlerdi.’’

YENİDEN DİRENİŞE GEÇTİLER

Gelinen noktada cuma günü işçilerin maaşları yatırılmadı ve dün itibariyle Yapı Merkezi işçileri tekrar direnişe geçtiler.

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