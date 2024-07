'Yanına Gittiğimiz Arkadaş Yüzünü Çeviriyor, Çünkü Çay Ismarlayacak Durumu Olmuyor'

Çaykur paketli çay fiyatlarına yüzde 43 oranında zam yaptı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan esnaf ve vatandaşlar çay fiyatlarına tepkilerini dile getirdi.

Çaycı esnafı Ali Kahraman, "Kadirli'de esnafım ben, çay ocağı işletiyorum. Çaya zam geldiği için 7 liraya verdiğim çayı mecburen 10 liraya, 15 liraya vermek zorundayım. Bu şekilde de hiçbir müşterimiz de gelmeyecek. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Vatandaş Şükrü Soysal ise şunları söyledi:

"Sonumuz ne olacak bilmiyoruz. Çaya her gün zam geliyor. İnsanlarımız gelen misafirler olduğu zaman, arkadaşları çay içerken hep birbirlerine sırtını dönüyorlar neden? Bazen ceplerinde paraları olmuyor ama para olduğu zaman arkadaşlar birbirlerine çay ısmarladıkları zaman oluyor. Bu yüzden de zam üstüne zam geldiği zaman aynı Kemal Sunal hesabına döneceğiz. Allah sonumuzu hayır getirsin. Buna devletimizin bir el atması lazım. İnsanlarımızın yüzü gülsün. Bu kadar da olmaz yani. İnsanlığımızın içinden çıktık. Her hafta, on güne bir zam gelirse sonumuz ne olacak? Sadece çay değil her türlü hayat şartlarımız zorlaşıyor. Ama mutfakta içtiğimiz çayımız, sabah kahvaltısı yaptığımız çaylarımız, esnaf arkadaşlarımızın yanına geldiğimizde eşimiz, dostumuzun yanına gittiğimizde mesela bir bardak çay için, arkadaşın hemen yüzünü çeviriyor, niye? Çünkü çay ısmarlayacak durum olmuyor. 6 - 7 bardak çay içtiğimiz zamanlar gitti, eskide kaldı, bir bardağa düştük. O yüzden yani sıkıntımız çok. Cebimizde paramız olduğu zaman Allah'a şükür ısmarlama şansımız oluyor, olmazsa sen yoluma ben yoluma yüzümüz ekşiyerek içiyorsak içiyoruz içmiyorsak böyle küs insanlar gibi biri bir tarafa dönüyor, biri bir tarafa dönüyor. Ortam gerçekten çok kötü."

Kaynak: ANKA