THY'den Ucuz Bilet Kampanyası... Bugün Başlıyor

THY, KKTC uçuşlarında kampanya yaptı. Kampanya 12-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak. Buna göre İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira.

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THY'den Ucuz Bilet Kampanyası... Bugün Başlıyor

Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde KKTC yönüne alınacak olan biletlerde kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edilecek.

İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.

İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışında kaldı.

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