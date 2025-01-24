Yangın Çıkan Ev Küle Döndü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Cide ilçesi Çakırlı köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, köyde bulunan tek katlı evde yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken evin tamamına yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Bölgeye ulaşan müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
Elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinden durulan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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