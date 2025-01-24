Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya Yürek Dağlayan Son Veda

Pençe- Kaplan operasyon bölgesinde şehit düşen 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Genç şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya Yürek Dağlayan Son Veda

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi ile yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’nın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından Ankara'ya getirildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya Yürek Dağlayan Son Veda - Resim : 1

ŞEHİDE GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA

Şehit Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilen şehidin cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya Yürek Dağlayan Son Veda - Resim : 2

Kaynak: DHA

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