Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya Yürek Dağlayan Son Veda
Pençe- Kaplan operasyon bölgesinde şehit düşen 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Genç şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi ile yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’nın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından Ankara'ya getirildi.
ŞEHİDE GÖZYAŞLARIYLA SON VEDA
Şehit Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilen şehidin cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
Kaynak: DHA