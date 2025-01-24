İstanbul'da Haraç Çetesi Esnafın Kabusu Oldu: Günlerce Kurşun Yağdırdılar

Esenyurt’ta bir haraç çetesi, esnafa musallat oldu. Ali Haydar Topkaya isimli esnafı arayarak "5 milyon lira borcun var" diyen çete üyeleri, parayı alamayınca dehşet saçtı. Topkaya'nın iş yeri 20 gün içerisinde işyerleri 8 kez kurşunlandı.

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İstanbul'da Haraç Çetesi Esnafın Kabusu Oldu: Günlerce Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi’nde 6 Ocak’ta esnaflardan haraç isteyen bir çetenin üyeleri, Ali Haydar Topkaya’yı arayarak “Bize 5 milyon TL borcun var” dedi. Topkaya’nın para vermeyeceğini söylemesi üzerine ise küfür ve tehdit eden şahıslar, sonraki 20 günlük süreçte işyerlerini 8 kez kurşunladı.

Gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırılarda işyerlerine onlarca mermi isabet ederken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Tehdit ve silahlı saldırılar üzerine durumu polise bildiren Topkaya, “Devletimiz yanımızda, 1 kuruş dahi vermem” diyerek şahıslara tepki gösterdi. Polis ekipleri ise çete üyelerini yakalamak için çalışma başlatırken, Topkaya’nın işyerleri önünde de güvenlik önlemleri aldı.

BORCU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Yaşanan olayı anlatan esnaf Ali Haydar Topkaya, “6 Ocak’ta işyerimiz kurşunlandı. Bizi telefonla arayarak 5 milyon TL borcum olduğunu söylediler. ‘Nereden borcum’ var dediğimde ise ‘O parayı ödeyeceksiniz’ dediler. Ödemeyince ise tehdit ettiler ve 8 kez işyerlerimizi kurşunladılar.5 milyon TL haraç istiyorlar, 1 TL dahi vermeyeceğiz, 1 TL dahi alamayacaklarını bilsinler. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz, biz bu insanların seviyesine inmek istemiyoruz. Bizi günü birlik arıyorlar” dedi.

'8 KEZ KURŞUNLADILAR'

Tehditler aldıklarını belirten Beşir Topkaya, ”Bilinmeyen kişiler tarafından tehdit ediliyoruz, işyerlerimiz 8 kez kurşunlandı. 5 milyon TL para istiyorlar, telefonlarla arayıp tehdit ediyorlar. Gelin diyoruz, gelmiyorlar da. Esenyurt’ta bir çete olduklarını söylediler biz de devlete başvurduk” dedi.

Kaynak: İHA

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