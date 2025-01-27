Yan Yatan TIR'ın Sürücüsü Yaralandı

Aksaray'da kontrolden çıkan TIR devrildi, sürücü yaralandı. Kaza, Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana gelirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yan Yatan TIR'ın Sürücüsü Yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray - Konya Kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 42 FT 465 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.A. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Yan yatan TIR ise vinç ve kurtarıcı marifetiyle kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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