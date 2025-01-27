Dilan Polat'a Bir Ceza Daha! Gözyaşları İçinde Anlattı: 'Engin'in Başına İş Açtım'

'Kara para aklama' ve 'yasadışı bahis' suçlamalarıyla tutuklanıp 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. Tahliye sonrası sosyal medya hesaplarını daha dikkatli kullanacağını söyleyen fakat bunu gerçekleştiremediği görülen Dilan Polat, son paylaşımıyla tekrar gündem oldu.

DİLAN POLAT AĞLAYARAK ANLATTI

Polat, sosyal medya paylaşımlarında 'reklam' etiketini kullanmadığı için ceza aldığını ağlayarak takipçilerine anlattı. Polat, üç farklı firmadan gelen cezalara uğradığını ve bu cezaların detayları hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Kazancım da yok ama bunları nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum. Çaresiz kalmaktan çok yoruldum, görünce şok oldum. Engin’in başına iş açtım."

Kaynak: Haber Merkezi