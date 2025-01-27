Traktör Çaya Uçtu: 1 Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan traktör çaya uçtu. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Traktör Çaya Uçtu: 1 Yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki duvardan devrilerek çaya düştü.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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