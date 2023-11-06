Yalova'da KYK yurdunda 140 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KYK yurdunda kalan bir üniversite öğrencisi geçtiğimiz günlerde asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. KYK'lardaki ihmale bir yenisi daha eklendi. Akşam yemeği yiyen 140 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da KYK yurdunda 140 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aydın'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda arızalı asansörün düşmesi sonucu üniversiteli Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Ertaş'ın ölümünün ardından birçok ilde KYK yurtlarında asansörlerin arızalı olduğu ortaya çıkmıştı. KYK yurtlarındaki bir ihmale yenisi eklendi.

Yalova'da 2 bin 90 kapasiteli Akça Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda dün akşam bin 300 öğrenci akşam yemeği yedi. Sabah saatlerinde mide ağrısı ve ishal şikayetleriyle öğrenciler Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Şu ana kadar başvuruda bulunan öğrencilerin sayısının 140’a yaklaştığı öğrenildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan durum sonrasında ikinci bir sarı alan daha oluşturuldu. Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, bir kısmının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde mantar çorbası ve köfte yediği ve bu yiyeceklerden numune alınarak tahlile gönderildiği kaydedildi.

YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu’nda konaklayan öğrencilerimiz, 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikâyeti ile yurt idaresine müracaatta bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavisi tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konu ile ilgili Valiliğimizce gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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