Mahkeme karar verdi: Dilan-Engin Polat'a ait 27 şirkete kayyum atanacak

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 9 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.

Mahkeme karar verdi: Dilan-Engin Polat'a ait 27 şirkete kayyum atanacak

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan-Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atanması yönünde talepte bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılık soruşturmaya konu olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.

Dilan-Engin Polat davasında savcılık 'kayyum' talebinde bulunduDilan-Engin Polat davasında savcılık 'kayyum' talebinde bulunduGüncel

Etiketler
Dilan Polat
Özel'den "Tolga Şardan" mesajı: Tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermeli Özel'den "Tolga Şardan" mesajı: Tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermeli
Dilan-Engin Polat davasında savcılık 'kayyum' talebinde bulundu Dilan-Engin Polat davasında savcılık 'kayyum' talebinde bulundu
Canan Karatay onaylı çorba! Kelle paça çorbasının yerine de geçiyor Canan Karatay onaylı çorba! Kelle paça çorbasının yerine de geçiyor
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım: Geçen hafta ne oldu? Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu! 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu!
Anket sonuçları ortaya koydu, Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi! Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi!
Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın" Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı