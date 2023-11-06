Mahkeme karar verdi: Dilan-Engin Polat'a ait 27 şirkete kayyum atanacak

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan-Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atanması yönünde talepte bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılık soruşturmaya konu olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.