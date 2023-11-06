Charles Michel: İsrail, AB için dost ve müttefiktir

Filistin'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail'le müttefik olduklarını belirten AB Konseyi Başkanı Michel, İsrail'in 'kendini savunma hakkı'nı her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Charles Michel: İsrail, AB için dost ve müttefiktir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in, AB'nin her zaman dost ve müttefiki olduğunu vurgulayarak, sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması çağrısında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB büyükelçilerinin yıllık konferansında konuşma yaptı.

"İsrail, AB için dost ve müttefiktir" diyen Michel, İsrail'in "uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceklerini" söyledi.

Michel, "Sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Buna uluslararası personel ve tıbbi personel de dahildir" diye konuştu.

Geçen hafta düzenlenen AB liderler zirvesinde yapılan insani ateşkes çağrısını yineleyen Michel, gelecekte kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde müzakereler yoluyla olacağının altını çizdi. Michel, "Ayrıca bir barış konferansı düzenlenmesini teşvik etmeye de hazırız" dedi.

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