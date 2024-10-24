Yalova'da Kadın Cinayeti! El ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Türkiye'de son haftalarda art arda işlenen kadın cinayetleri gündemden düşmezken, bu kez Yalova'da bir kadın cinayeti yaşandı. Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan ve mantar üretimi yapan iş insanı Canan Cerit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, polise başvurdu. İhbarın ardından Cerit’in evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Eve giren ekipler, Canan Cerit’i yerde, elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatarken buldu. Boğazına bağlanmış bir havlu ve ağzının kapatılmış olması, boğularak öldürüldüğünü ortaya koydu.

Cinayetin, Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu kişiler tarafından işlendiği ve ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA