Yalova'da Kadın Cinayeti! El ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Yalova'da mantar üretimiyle uğraşan iş insanı Canan Cerit, evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde, boğulmuş olarak ölü bulundu. Cinayeti işleyenlerin, kadının yanında çalıştığı ve ziynet eşyalarını da çaldıkları öne sürüldü.

Yalova'da Kadın Cinayeti! El ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Türkiye'de son haftalarda art arda işlenen kadın cinayetleri gündemden düşmezken, bu kez Yalova'da bir kadın cinayeti yaşandı. Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan ve mantar üretimi yapan iş insanı Canan Cerit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, polise başvurdu. İhbarın ardından Cerit’in evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova'da Kadın Cinayeti! El ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu - Resim : 1

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Eve giren ekipler, Canan Cerit’i yerde, elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatarken buldu. Boğazına bağlanmış bir havlu ve ağzının kapatılmış olması, boğularak öldürüldüğünü ortaya koydu.

Cinayetin, Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu kişiler tarafından işlendiği ve ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Yalova'da Kadın Cinayeti! El ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu - Resim : 2

'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Silahla Vurdu'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Silahla VurduGüncel
'Önleyici Tedbir' Kararı Doldu, İki Gün Sonra Eşini Tüfekle Vurdu!'Önleyici Tedbir' Kararı Doldu, İki Gün Sonra Eşini Tüfekle Vurdu!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın Kadın cinayetleri Yalova
Kırmızı Listede Aranan PKK'lı Terörist Serkan Nazlier Etkisiz Hale Getirildi Kırmızı Listede Aranan PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Yenidoğan Bebeğin Karnından Çıkan Şoke Etti! Tam 600 Gram... Yenidoğan Bebeğin Karnından Çıkan Şoke Etti! Tam 600 Gram...
Kırmızı Biber Mi Yoksa Yeşil Biber Mi Daha Sağlıklı? Arasında Meğer Dağlar Kadar Fark Varmış Kırmızı Biber Mi Yoksa Yeşil Biber Mi Daha Sağlıklı? Arasında Meğer Dağlar Kadar Fark Varmış
Kurtulmuş ve Yılmaz TUSAŞ'ta: 'Saldırının Arkasında Kimin Olduğunu Biliyoruz' Kurtulmuş ve Yılmaz TUSAŞ'ta: 'Saldırının Arkasında Kimin Olduğunu Biliyoruz'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı Bakan Göktaş'ın İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı!
Kıyafetlerdeki Zorlu Lekeler İçin Evde Hazırlayabileceğiniz 8 Pratik Yöntem: İlk Günkü Gibi Olacak Kıyafetlerdeki Zorlu Lekeler İçin Evde Hazırlayabileceğiniz 8 Pratik Yöntem: İlk Günkü Gibi Olacak