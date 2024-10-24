'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Silahla Vurdu

Kırıkkale'de meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. (27) ile eşi K.D. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, tabancayla K.D.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Bacaklarından yaralanan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA