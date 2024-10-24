'Önleyici Tedbir' Kararı Doldu, İki Gün Sonra Eşini Tüfekle Vurdu!

Türkiye'de önlenemeyen kadına şiddetin son adresi Mersin oldu. Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atilla Biricik (44), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Atilla Biricik'in, olaydan sonra adrese yaklaşık 200 metre uzaklıkta 46 AAG 096 plakalı otomobilinde aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

'ÖNLEYİCİ TEDBİR' KARARI DOLMUŞTU

Öte yandan, kocası hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA