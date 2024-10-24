Hasan Sözbilir 'Süre Doldu' Diyerek Uyardı: İzmir'de 7.2'lik Deprem Alarmı! 4 Fay...

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne günler kala, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki faylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini vurgulayan Sözbilir, son dört yılda 30 binden fazla artçı depremin kaydedildiğini aktardı.

"OLASI BİR DEPREMİN ETKİLERİ CİDDİ OLABİLİR"

İzmir'de karada ve denizde birçok aktif fay bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Karada 17 potansiyeli olan diri fay var. Ayrıca denizde de bir o kadar fay mevcut. Toplamda yaklaşık 40 fay, İzmir için tehlike oluşturuyor. Bu faylar arasında 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilecek olanlar bulunuyor. Tuzla Fayı bu faylar arasında öne çıkarken, Gülbahçe, Seferihisar ve İzmir fayları da önemli riskler taşıyor. Bu fayların il merkezine yakın olması, olası bir depremde ciddi can ve mal kaybına neden olabileceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"TUZLA FAYI DEPREM YAPMA SÜRESİNİ DOLDURMUŞ"

Prof. Dr. Sözbilir, Tuzla Fayı’nın yaklaşık 2 bin yılda bir deprem ürettiğini ve son deprem olayının üzerinden 2 bin yıl geçtiğini belirterek, "Dolayısıyla bu fayın deprem yapma süresi dolmuş durumda" dedi.

DEPREME HAZIRLIK SÜRECİNDE EKSİKLİKLER VAR

30 Ekim 2020 depreminde yaşanan kayıplara dikkat çeken Sözbilir, "İzmir olarak doğal afetlere, özellikle depreme karşı hazırlıklı değiliz. Faylar üzerinde çalışmalar yaparak, zeminlerin deprem sırasında nasıl davranacağını belirlemeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi de yapı stoku ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Ancak İzmir'in 30 ilçesinde de benzer çalışmalar yapılması gerekiyor. Ayrıca DEÜ olarak deprem master planları üzerinde çalışıyoruz. İzmir'in fayları ve zeminine ilişkin verileri toplayarak, kentsel dönüşüm için bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz" diye ekledi.

Kaynak: DHA