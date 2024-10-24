Zeytinyağındaki Büyük Hileye Dikkat! 'Domuz Eti'nden Sonra Yeni Skandal: Sahte Zeytinyağını Pamuk ve Soya Yağından Yapmışlar

Halk sağlığını tehdit eden sahte zeytinyağı üretimiyle ilgili üç kişi, Denizli'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, pamuk ve soya yağlarını birleştirerek, insan sağlığına zarar verebilecek endüstriyel boyalar ve zararlı aromalar ekleyerek sahte zeytinyağı ürettikleri belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir oto tamircisinde gerçekleştirdikleri operasyonda, şüphelilerin sahte zeytinyağı üretiminde bulunduklarını tespit etti. 630 kilogram sahte zeytinyağına el konulurken, şüphelilerin bu ürünü pazarlarda ve marketlerde satmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler, pamuk ve soya yağlarını kullanarak ürettikleri sahte ürünleri araca yüklerken suçüstü yakalandı. Üç kişi hakkında, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA