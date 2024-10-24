Şanlıurfa'da Barış Yemeği! Dört Kritik İsim Bir Araya Gelecek

Eşi ve iki oğlu dönemin AKP Milletvekili Halil Yıldız’ın yakınları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar’ın TBMM’de sürdürdüğü adalet nöbeti, tutuklu oğlu Fadıl Şenyaşar’ın tahliye edilmesiyle sona erdi.

BARIŞMA HAMLESİ

İki ailenin barışması amacıyla, siyasetçiler aracılığıyla yapılan görüşmeler sonuç verdi.

Aileler pazar Suruç’ta düzenlenecek barış yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.

Gazete Duvar‘dan Ceren Bayar’ın haberine göre yemekte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Sırrı Süreyya Önder ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk de yer alacak.

“ONURLU BİR BARIŞ İÇİN EL UZATTIK”

Şenyaşar ailesinden DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar yaşanan gelişmeye dair değerlendirmede bulundu.

Şenyaşar, “Onurlu bir barış için el uzattık. Bugünlerde adı konulmamış bir süreçten bahsediliyor. Dilerim onurlu bir barışa giden bir süreç başlar. Bu buluşma da ona önayak olur” ifadeleriyle yaşanan süreci değerlendirdi.

Yemeğin yeni bir ‘çözüm sürecinin’ başlatılacağının konuşulduğu bir dönemde düzenlenecek olması ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, genel seçim kampanyası için ilçede çarşı esnafını ziyaret eden AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakın korumaları ile Celal Şenyaşar ve kardeşleri arasında silahlı kavga yaşandı.

Şenyaşar ailesine ait dükkanda yaşanan kavgada Adil Şenyaşar ve milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti.

Celal, Ferit, Fadıl Şenyaşar kardeşler ile birlikte milletvekilinin sekiz yakını da yaralandı.

Saldırıyı duyan Emine Şenyaşar ve eşi Hacı Esved Şenyaşar yaralı çocuklarını görmek için hastaneye vardıkları sırada, milletvekilinin akraba ve yakınlarının hastaneye saldırması sonucunda, yaralı haldeki Celal ile babası Esved Şenyaşar ateşli silah ve kesici, delici aletler ile öldürüldü. Bir başka hastanede tedavi edilen Fadıl ve Ferit Şenyasar ise saldırıdan şans eseri kurtuldu.

Tedavi süreci devam eden Fadıl Şenyaşar, Mehmet Şah Yıldız'ı öldürmek ve sekiz kişiyi yaralamak suçundan tutuklandı.

18 Ekim’de görülen duruşmada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkında "ev hapsi" kararı verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat 2025 tarihinde görülecek.

Kaynak: Gazete Duvar