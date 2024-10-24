Teröristlerin Kimlik Tespiti İçin DNA Çalışmaları Başladı

Ankara'da bulunan TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine terör saldırısı gerçekleştirilirken, teröristlerin kimliklerini belirleme çalışmaları başladı. Gelen son bilgiye göre DNA tespitlerinin ardından saldırganların kesin kimliklerinin belirleneceği bildirdi.

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Teröristlerin Kimlik Tespiti İçin DNA Çalışmaları Başladı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen saldırıda 5 vatandaş şehit olurken, 22 vatandaş ise yaralandı. Saldırıyı PKK’nın düzenlediği açıklanırken, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Kimlik Tespiti İçin DNA Çalışmaları Başladı - Resim : 1

Saldırganların birinin kadın birinin erkek olduğu bilinirken, DNA tespit çalışmalarına başlandı.

Güvenlik güçleri parmak izi üzerinden teröristlerin kimliklerini belirlemeye çalışırken, saldırganların ailelerinden örnekler alınıp DNA tespiti yapılacağı ve kesin kimliklerin böyle belirleneceği bildirildi.

Teröristlerin Kimlik Tespiti İçin DNA Çalışmaları Başladı - Resim : 2

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