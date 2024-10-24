Teröristlerin Kimlik Tespiti İçin DNA Çalışmaları Başladı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen saldırıda 5 vatandaş şehit olurken, 22 vatandaş ise yaralandı. Saldırıyı PKK’nın düzenlediği açıklanırken, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Saldırganların birinin kadın birinin erkek olduğu bilinirken, DNA tespit çalışmalarına başlandı.

Güvenlik güçleri parmak izi üzerinden teröristlerin kimliklerini belirlemeye çalışırken, saldırganların ailelerinden örnekler alınıp DNA tespiti yapılacağı ve kesin kimliklerin böyle belirleneceği bildirildi.