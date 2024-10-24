TUSAŞ’ta Saldırı Sonrası Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de (TUSAŞ) dün meydana gelen terör saldırısı sonra güvenlik önlemleri arttırıldı. Tesis içine girmek isteyen taksiler ayrı bir şekilde aranıyor.

TUSAŞ’ta Saldırı Sonrası Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Ankara'da dün saat 15.26’da biri kadın 2 teröristin düzenlediği saldırının ardından TUSAŞ’ta güvenlik önlemleri arttıldı. Mesai saatinin başlaması ile çalışanlar Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine gelirken, jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu.

Giren araçlarda bulunanlara yönelik kimlik kontrolü yapılırken, gerekli kimliklere sahip olmayanlar ise içeri alınmıyor.

Tesis içine girmek isteyen taksiler ise ayrı bir şekilde aranıyor.

Kaynak: İHA

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