Bakan Kacır ve Güler'den TUSAŞ Açıklaması: Hainler Heveslenmesin, Asla İzin Vermeyeceğiz

23 Ekim'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Genel Merkezi'ne terör saldırısı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen saldırıda 4'ü TUSAŞ çalışanı biri ticari taksi sürücüsü olmak üzere 5 vatandaşımız şehit olmuş; aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO’da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret edip açıklamada bulundu. Bakan Kacır "Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"HAİNLERE İNAT DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Hain terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin kılına bile zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MEHMETÇİĞİN PENÇESİNDEN KURTULAMAYACAK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması ise şöyle:

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.

Kaynak: AA