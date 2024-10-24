Havalimanlarında Turuncu Alarm: TUSAŞ'a Hain Saldırı Sonrası Herkes Didik Didik Aranıyor

TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı. Havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken yolcuların kimlik kontrolü sağlandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN AÇIKLAMA

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

23 Ekim'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Genel Merkezi'ne terör saldırısı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen saldırıda 4'ü TUSAŞ çalışanı biri ticari taksi sürücüsü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.