TUSAŞ Saldırısı Dünya Gündeminde!

Dün Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına dünya basını da geniş yer verdi. The Washington Post, The New York Times, BBC ve CNN dahil pek çok yayın organı, saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştiğini ifade etti.

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TUSAŞ Saldırısı Dünya Gündeminde!

Türkiye, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısıyla yasa boğuldu. PKK'nın düzenlediği saldırıda 5 kişi şehit olurken, terör saldırısı dünya basınında da yankı uyandırdı.

WASHINGTON POST

Amerikan The Washington Post gazetesi, terör saldırısıyla ilgili "Havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı" manşetini atarak saldırıyı hiçbir örgütün üstlenmediğini yazdı.

NY TIMES

The New York Times da manşetinde "terör saldırısı" ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonundan da bahsedilen haberde 32 hedefin imha edildiği belirtildi.

TUSAŞ Saldırısı Dünya Gündeminde! - Resim : 1

CNN

CNN International, "Türk Havacılık ve Uzay Şirketine Yönelik 'Terör' Saldırısında 5 Kişi Öldü" manşetli haberinde;, saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak tanındığını vurguladı.

BBC

BBC ise saldırı anına ilişkin görüntüyü yayınlayarak, PKK'nın İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanındığını bildirdi.

TUSAŞ Saldırısı Dünya Gündeminde! - Resim : 2

THE GUARDIAN

The Guardian da saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğer saldırganın ise elindeki tüfekle vardiya değişimi sırasında binaya girdiğini yazdı.

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