Ankara'da TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı Var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YERLİKAYA TUSAŞ'TA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" ifadelerini kullandı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakan Yerlikaya, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'a geldi.

Bakan Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. aldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" ifadelerini kullandı.

CENAZELER HASTANEDE

Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne cenaze araçları giriş yaptı.

ERDOĞAN'DAN 4 ŞEHİT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin yaralandığını belirtti.