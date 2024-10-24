Kurtulmuş ve Yılmaz TUSAŞ'ta: 'Saldırının Arkasında Kimin Olduğunu Biliyoruz'

Ankara'da TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde meydana gelen terör saldırısının ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan açıklama geldi. İkilinin açıklamalarında "Savunma sanayiinden geri adım atılmayacak" mesajı dikkat çekerken, Kurtulmuş, "Saldırının arkasında kimin olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının meydana geldiği yerde açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, "Teröre asla teslim olmayacağız. Bu saldırı tesadüf değil. Savunma sanayiinden geri adım atılmayacak. Saldırının arkasında kimin olduğunu biliyoruz" mesajını verdi.

Yılmaz ise, "Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Savunma sanayimizi güçlendirmemizden rahatsız oluyorlar. Savunma sanayiimiz daha da yükselecek" diye konuştu.

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