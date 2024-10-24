Kırmızı Listede Aranan PKK'lı Terörist Serkan Nazlier Etkisiz Hale Getirildi
2019'da Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının planlayıcıları arasında olan ve kırmızı listede aranan PKK'lı terörist Serkan Nazlier, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakkari sorumlusu Serkan Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) öncelikli hedef listesinde bulunan Nazlier'in yeri, Irak'ın Hakurk kırsalında yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Nazlier, düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.
Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Nazlier, 2019'da Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının da planlayıcıları arasındaydı.
Kaynak: AA
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