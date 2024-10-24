Yenidoğan Bebeğin Karnından Çıkan Şoke Etti! Tam 600 Gram...

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde perinatoloji uzmanı Op. Dr. Raziye Kıcık Çalışkan, bir annenin muayenesi esnasında bebeğin karın bölgesinde büyük bir kitle fark etti. Tanı sonrası anne, doğuma kadar geçen 3 hafta boyunca çocuk cerrahisi ve perinatoloji uzmanları tarafından takip edildi. Bebek, 38 haftalıkken yenidoğan ve çocuk cerrahisi uzmanlarının katıldığı operasyonla 3 kilo 670 gram olarak doğdu.

2,5 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI

Karnındaki kitle nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği anlaşılan Hazal bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandı. Gerekli tetkiklerin ardından 22 saatlikken ameliyata alınan bebeğin karnından 600 gram ağırlığında ve 0,55 litre sıvı içeren kitle 2,5 saat süren operasyonla başarıyla çıkarıldı.

Ameliyat sonrası 4 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yakından izlenen bebek, 3 gün boyunca çocuk cerrahisi servisinde takip edildikten sonra sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA