Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın durumunu iyi olduğu bildirildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA-DHA

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