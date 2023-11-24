Yalova’da göçük sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Taşköprü beldesinde su boru hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Yaşanan olay sonrasında bölgeye sevk edilen Yalova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkartarak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralı işçi daha sonra ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı gönderildi.

Kaynak: İHA