Bağcılar’da 'müzikhole almadınız' cinayeti: Kurşun yağdırdılar

Bağcılar'da girmek istedikleri bir müzikhole alınmayıp darp edildiklerini iddia eden grup, bir süre sonra aynı mekana gelip silahlı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda mekan kapısında duran çalışan Mehmet Bamyacı hayatını kaybetti.

Bağcılar’da 'müzikhole almadınız' cinayeti: Kurşun yağdırdılar

Olay, geçtiğimiz 12 Ekim tarihinde Bağcılar Güneşli Mahallesi 15 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.

Kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı. Aralarında Yunus Emre T. ve Özgür İ.'nin de bulunduğu grup bir süre sonra bir araçla geri geldi. Şahıslar mekan önünden hızla geçip peş peşe ateş etmeye başladı.

Kurşunlar mekanda çalışan Mehmet Bamyacı'ya (45) ve kapıda müşteri bekleyen taksici Tunç K.'ya isabet etti. Bamyacı hayatını kaybederken taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şahısların kullandığı araç ve kimlikleri tespit edildi.

Önceki gün yapılan operasyonla Yunus Emre T. ve Özgür İ.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı
Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde... Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde...
Kadınların etek altı fotoğrafını çeken tacizci polise 6 yıl 3 ay hapis cezası Kadınların etek altı fotoğrafını çeken tacizci polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı 4'e yükseldi Zonguldak'ta batan gemide can kaybı 4'e yükseldi
Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim' 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim'
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!