Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ havaalanında gözaltına alındı.

Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı

Kısmetse Olur programında gelin adayı olarak ünlenen, şimdilerde ise Tiktok'ta yaptığı yayınlar ve çalkantılı aşk hayatı ile dikkat çeken Melis Buse Betkayan ve sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı.

Bir dargın bir barışık çift Kıbrıs'a tatil yapmaya gitmeye hazırlanırken İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip çiftin neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. Özellikle Tiktok'a operasyon haberleri sonrası gözaltına alınma nedenlerinin TikTok'a yönelik operasyonlarıyla mı alakalı, yoksa birbirlerine açtıkları davalarla alakalı mı olduğu merak edildi.

Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ'ın sosyal medyada son günlerde bavulla para paylaşımları gündem olmuştu. İkilinin de incelemeye girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Betkayan'dan açıklama geldi.

Ünlü fenomen kendisinin gözaltına alınmadığını söylerken, Kısmetse Olur'dan eski yarışmacı arkadaşı Didem Delen'in kendisi hakkında fenomen diye konuşmasına ateş püskürdü.

Gözaltı nedeninin ise kendisinin Reşit hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi.

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