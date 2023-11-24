Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.