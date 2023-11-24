Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Son Güncelleme:
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme:
Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı
Bağcılar’da 'müzikhole almadınız' cinayeti: Kurşun yağdırdılar Bağcılar’da 'müzikhole almadınız' cinayeti: Kurşun yağdırdılar
Toyota yok artık dedirtti! Otomobil almak isteyenlere indirimli Corolla fırsatı Toyota yok artık dedirtti! Otomobil almak isteyenlere indirimli Corolla fırsatı
Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim' 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim'
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!