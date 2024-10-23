Yağışlar Bereket Getirdi: Erzurum'da 80 Bin Ton Hububat Hasat Edildi

Meteorolojik verilere göre, temmuz ayının ilk on gününde metrekareye 95,2 kilogram yağış düşen Erzurum'da, hububat verimi dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu sezon kent genelinde toplamda 278 bin ton buğday, 80 bin ton arpa, 25 bin ton yulaf, 6 bin 600 ton çavdar ve 25 bin ton mısır hasat edildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ’NDEN DESTEK VURGUSU

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, çiftçilere gereken desteği vererek üretime katkı sağladıklarını belirtti. Bu yıl çiftçilerin daha önce taahhüt edilemeyen arazilerini de beyan ettiklerini ifade eden Kenger, “Yeni arazileri kayıt altına aldık ve çiftçilerimize destek verdik” dedi.

"TEMMUZ YAĞIŞLARININ ETKİSİNİ GÖRDÜK"

Kenger, hububat hasadının tamamlandığını belirterek, “Genel olarak ülke genelinde bu sene kurak bir yaz geçirdik, ancak Erzurum temmuzda güzel yağış aldı ve bunun etkisini gördük. İç Anadolu'ya göre hububat rekoltemizde artış var” şeklinde konuştu.

Patates ve şeker pancarı hasatlarının devam ettiğini vurgulayan Kenger, bu ayın sonuna kadar hasadın tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi. 2024 yılı için hububat alanlarından buğday ekilişi 923 bin dekar olarak beyan edildi ve yaklaşık 278 bin ton verim elde edildi. Arpa ekim alanının ise 410 bin dekar olduğunu belirten Kenger, 80 bin ton ürün alındığını kaydetti.

TARIM ARAZİLERİNİN VERİMLİLİĞİ

Kenger, Erzurum’un tarıma uygun arazilere sahip olduğuna dikkat çekerek, “Biz su sıkıntısı olmayan bir iliz. Üretim havzamızda buğday ve arpa yetiştiriciliği ön planda. Tarımsal üretim planlamasında bakanlığımız suyu merkeze alarak planlamalar yapıyor. Verimli bir hasat dönemi geçirdik ve tarlalarımızı yeni ekiliş sezonuna hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA