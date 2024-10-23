'Kedi Faruk' Davasında Karar Çıktı: Hapis Cezası Ertelendi

İstanbul'da Terakki Vakfı Okulları'nda 'Faruk' isimli kediyi camdan attığı iddiasıyla yargılanan Ferhat Ataman'ın cezası belli oldu. Ataman'a 5 ay hapis cezası verilirken, cezanın ertelenmesine karar verildi.

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'Kedi Faruk' Davasında Karar Çıktı: Hapis Cezası Ertelendi

Türkiye'de hayvanlara şiddet olayları artış gösterirken, şiddete ilişkin cezasızlık da kamuoyundan büyük tepki çekiyordu. İstanbul Beşiktaş'ta 23 Mart'ta sınav gözetmenliği yaptığı Terakki Vakfı Okulları'nda 'Faruk' isimli kediyi camdan attığı iddiasıyla yargılanan Ferhat Ataman hakkında mahkeme 5 ay hapis cezası verdi, cezayı erteledi.

'Kedi Faruk' Davasında Karar Çıktı: Hapis Cezası Ertelendi - Resim : 1

Levent’te bulunan bir okulda yapılan sınavda gözetmen olarak bulunan üniversite öğrencisi Ferhat A.'nın, okulun 'Faruk' isimli kedisini pencereden attığı iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık ve avukatı katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme sanığın "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek" suçundan 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine karar verdi.

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Kaynak: ANKA

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