Vize krizi: Polis memuru damat, Schengen alamadığı için kendi düğününe katılamayacak

Almanya'da düğünü olan bir polis memuru Schengen Vizesi alamadı. Polis memurunun kendisi ile aynı anda başvuru yapan annesi ise vize alabildi

Vize krizi: Polis memuru damat, Schengen alamadığı için kendi düğününe katılamayacak

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girerken almak zorunda olduğu Schengen vizesi ile ilgili krizler son dönemde daha da artarken, listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi. Polis, vize krizi nedeniyle kendi düğününe katılamayacak. 

Posta'dan Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nın düğünü, Almanya'nın vize engeline takıldı.

Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak. Polis memuru damadın aynı anda başvuru yapan annesine ise vize verildi.

Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" ifadelerini kullandı. 

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