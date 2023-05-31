AKP’li belediye başkanı: Yüzde 52 içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika’nın, emperyal güçlerin, içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah” dedi.

Son Güncelleme:
AKP’li belediye başkanı: Yüzde 52 içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

İkinci tur seçiminin düzenlendiği 28 Mayıs gecesi AKP’li Tavşanlı Belediyesi Başkanı Mustafa Güler, AKP’lilere konuşmasında, şunları dedi: “Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika’nın, emperyal güçlerin içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah.”

Partililer tarafından alkışlanan başkanı, AKP Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de gülerek dinledi.

Etiketler
seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo
Kılıçdaroğlu, söylemiş, Erdoğan vaat etmişti; 2 ay geçmedi, kamuda ilk atama mülakatla yapıldı 2 ay geçmedi, kamuda ilk atama mülakatla yapıldı
9 yaşındaki kardeşinin yaşadığı istismarı anlattı: Anne öğrendi, sustu 9 yaşındaki kardeşinin yaşadığı istismarı anlattı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan, Gülşen'e 'ayrımcılık' nedeniyle para cezası Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan, Gülşen'e 'ayrımcılık' nedeniyle para cezası
Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze
Dünyanın en büyük transit limanı: 300 milyon dolarlık imza Dünyanın en büyük transit limanı: 300 milyon dolarlık imza
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı