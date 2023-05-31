Yavrularını korumak için sakat taklidi yaptı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde avlanması yasak angut ördeklerinin yavrularını korumak için sakat taklidi yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:
Yavrularını korumak için sakat taklidi yaptı

Gemerek ilçesi Dendil köyü yakınlarında Ramiz Ayten isimli vatandaş, angut ördekleri ve yavrularını görünce yolun karşısına güvenle geçmelerini sağlamaya çalıştı.

Ördekler ise yavrularını korumak için sakat taklidi yaparak ilgiyi üzerlerine çekmeye çalıştı. Ayten, kuşların o ilginç anlarını cep telefonu ile görüntüledi. Ayten’in paylaştığı görüntüler büyük ilgi çekti.

Ramiz Ayten, “Aracımızla seyahat ederken önümüze angut yavruları çıktı. Biz yoldan uzaklaştıralım derken annesiyle babası ilginç hareketler yapmaya başladı. Tahminim sakat numarası yapıp kendilerini yakalatıp, yavrularını yakalatmamak istediler. Güzel hareketlerdi, yoldan uzaklaştırmayı başardık” dedi.

Angut kuşları ömürleri boyunca tek eşlilik yapmasıyla biliniyor ve bu yüzden avlanmaları yasaklandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze
Kılıçdaroğlu, söylemiş, Erdoğan vaat etmişti; 2 ay geçmedi, kamuda ilk atama mülakatla yapıldı 2 ay geçmedi, kamuda ilk atama mülakatla yapıldı
Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak
AKP’li belediye başkanı: Yüzde 52 içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah AKP’li belediye başkanı: Yüzde 52 içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı