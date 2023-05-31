Kılıçdaroğlu, söylemiş, Erdoğan vaat etmişti; 2 ay geçmedi, kamuda ilk atama mülakatla yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde, "Kamuya ilk atamada kaldıracağız" dediği mülakat uygulaması ile yüksek puanlı adayların elenmesinin son örneği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavında yaşandı. Yazılı sınavda 80 ve üzeri puan alan onlarca aday, 70'in altında sözlü puanıyla elendi. Elenen adayların listesi ortaya çıktı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz yıl aralarında müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarının da bulunduğu toplam bin 200 kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı. Binlerce personelin başvuru yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınav 24 Eylül 2022'de yapıldı.

Daha sonra sözlü mülakat aşamasına geçildi. 30 Kasım'da başlanan sözlü mülakatlara 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre ara verildi. Nisan başında tekrar başlanan sözlü mülakatların sonuncusu da 18 Nisan'da yapıldı.

MAZARET SINAVI 2 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ

Mazeret beyan edip mülakat sınavına katılamayanlar için 2 Mayıs'ta bir sınav daha açıldı. Mazeret sınavının 18 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar yapılmaması ise sınav sonuçlarının açıklanmasının seçim sonrasına bırakılmak istendiği yorumlarına neden oldu.

2 Mayıs'taki mazeret sınavının son bulmasıyla bakanlık personeli, mevzuat gereği 10 iş günü içerisinde açıklanması gereken sonuçları beklemeye başladı.

MÜLAKAT PUANINI GÖRÜNCE ŞOKA UĞRADILAR

Ancak, sınav sonuçlarının açıklanması bakanlık tarafından seçim sonrasına bırakıldı. Bakanlık, yaklaşık 20 günlük gecikmeyle sözlü sınavın sonuçlarını dün kamuoyuna duyurdu. Yazılı sınavda 80 ve üzeri puan alan adayların büyük çoğunluğu mülakat sınav sonuçlarını görünce hayal kırıklığına uğradı.

Tercih yapabilmek için mülakat sınavında en az 70 puan alması gereken adayların birçoğu kendisine 70'in altında puan verildiğini görünce sınav sonuçlarına tepki gösterdi.

80 VE ÜZERİ ALAN EN AZ 70 ADAY ELENDİ

WhatsApp gruplarında organize olan bakanlık personeli, sınav sonuçlarını kendi arasında paylaşmaya başlayınca, yazılı sınavda yüksek puan alan onlarca adayın mülakat puanıyla elendiği ortaya çıktı.

Personelin son tespit ettiği tabloya göre, yazılı sınavda 90 ve üzeri alan en az dokuz aday, 80 ve üzeri puan alan en az 61 personel de 70 ve altındaki sözlü puanlarıyla elenmiş oldu. Bu sayının daha da fazla olabileceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GETİRMİŞ, ERDOĞAN "KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ

Kamudaki mülakat uygulaması uzun süredir eleştiriliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat uygulamasını gündeme getirmiş ve seçimi kazanması halinde bu uygulamayı kaldıracağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamudaki mülakat uygulamasını kaldıracakları sözünü vermiş ve "İlk atamalarda mülakatın kaldırılması" vaadi, AKP Seçim Beyannamesi'ne girmişti.