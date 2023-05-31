Dünyanın en büyük transit limanı: 300 milyon dolarlık imza

Dünyanın en büyük transit limanı olan ve 300 milyon dolarlık yatırım ile yenilenen Nassau Kruvaziyer Limanı, aynı anda 6 yolcu gemisini ağırlayabilecek.

Enka İnşaat’ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü dünyanın en büyük transit limanı Nassau Kruvaziyer Limanı’nda 350 Türk işçi çalışırken, yenileme çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemeler de Türkiye’den götürüldü.

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yenileme çalışmalarının ardından limanın günlük yolcu ağırlama kapasitesi 30 bin kişiye çıktı. Bu da 2023 yılı için sadece Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yaklaşık 4.5 milyon yolcu ağırlamamızı sağlayacak. Bahamalar Hükümeti ve vatandaşları da bu büyümeden faydalanacaklar” dedi.

Dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler’e Türk yatırımları damga vurdu. Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Bir başka Türk şirketi olan Enka İnşaat’ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü dünyanın en büyük transit limanı Nassau Kruvaziyer Limanı’nda 350 Türk işçi çalışırken, yenileme çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemeler de Türkiye’den götürüldü. Nassau Kruvaziyer Limanı gerçekleştirilen çalışmaların ardından aynı anda 6 kruvaziyer gemisi ağırlayabilecek.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın ardından yeni yüzüne kavuşan Nassau Kruvaziyer Limanı, yeni bir rıhtım eklenmesi ve tüm iskelelerin yenilenmesi ve onarımı ile aynı anda dünyanın en büyük kruvaziyer gemi sınıfı olan 3 Icon gemisini ağırlayabilecek.