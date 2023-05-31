Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak; Bakanlar son kez katılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.