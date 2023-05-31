9 yaşındaki kardeşinin yaşadığı istismarı anlattı: Anne öğrendi, sustu

İstanbul Bayrampaşa’da bir ilkokula giden 12 yaşındaki G.K. İsimli çocuk 7 Kasım 2022 tarihinde okulunda bulunan rehber öğretmenle görüşmeye gitti.

G.K. Bu görüşme sırasında henüz 9 yaşında olan kardeşi C.K.’nin amcası Ahmet K. tarafından istismara uğradığını anlattı.

ANNE ÖĞRENİP SUSTU

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Ahmet K.’nin kardeşini kiraladığı oda gibi bir yere götürdüğünü aktaran G.K. bu durumu kendisine kardeşinin anlattığını söyledi. Amcalarını her gördüklerinde korktuklarını ve evde saklandıklarını aktaran G.K. istismar olayını annelerinin bildiğini, annelerinin olayı öğrendikten sonra kardeşini amcasıyla bir daha dışarı yollamadığını aktardı. G.K. kardeşinin altına yaptığını da öğretmenine anlattı.

Bir çocuğun anlattığı dehşet öğretmen tarafından tutanak altındı. Tutanağa G.K de kendi el yazısıyla şu beyanları yazdı: “Kardeşim yanıma geldi. ‘Amcam bana taciz uyguluyor. Sabah yanıma geliyor. ‘Bezini çıkar ve yanıma gel’ diyor. Özel yerlerime dokunuyor. Birkaç kez kendi evine götürüp özel yerlerimden öptü’ dedi. Kardeşim çok korkuyor ve üzülüyor.”

‘BEN SÖYLEYEMİYORUM ABLAM SÖYLESİN’

Olay polise bildirildi. Mağdur çocuk polisler tarafından evinden alındı. İlk ifadesinde, “Amcam cumartesi ve pazar günleri bize geliyor. Benim yanıma uzanıyor. Amcamın yaptıklarını ben söyleyemiyorum. Benim yerime ablam söylesin” dedi. C.K. İfadesinin devamında, “Amcam özel bölgeme dokundu. Acı hissetmedim dokunduğunda. Benim pantolonumu dizime kadar indirdi. Neden indirdin anlamadım. Ne için yaptığını bilmiyorum. Onu ablam anlatsın. Ben amcamdan şikayetçi değilim. Ceza almasını istemiyorum. Böyle bir şey yaptı belki rüyadır. Hapse girmesin istemiyorum” ifadelerini kullandı.

İstismar mağduru C.K. alınarak devlet korumasına verildi. Şüpheli amca hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ancak halen bulunamadı.